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義強震罹難者增至278人 部分搜救取消

2016-08-27  02:44

〔中央社〕義大利強震罹難者增加至278人，由於部分災區搜救行動取消，找到生還者希望已愈加渺茫。

強震襲擊義大利中部山區3天後，搜救犬和救難人員持續在阿馬特里切鎮（Amatrice）進行搜尋任務，這個地區在震災中夷為平地，瓦礫堆下幾無生命跡象。

義大利計劃明天在阿斯科利皮切諾省（Ascoli Piceno）附近為40名左右罹難者舉行國葬。

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