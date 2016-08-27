義強震罹難者增至278人 部分搜救取消
2016-08-27 02:44
〔中央社〕義大利強震罹難者增加至278人，由於部分災區搜救行動取消，找到生還者希望已愈加渺茫。
強震襲擊義大利中部山區3天後，搜救犬和救難人員持續在阿馬特里切鎮（Amatrice）進行搜尋任務，這個地區在震災中夷為平地，瓦礫堆下幾無生命跡象。
義大利計劃明天在阿斯科利皮切諾省（Ascoli Piceno）附近為40名左右罹難者舉行國葬。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 帶出上百職棒球員 台灣傳奇總教頭驚傳逝世
- 天氣要變涼了！ 週日首波冷空氣南下
- 萬榮鄉長補選現金買票！ 前村長遭聲押
- 人生護理站 她的哀愁
- 《觀察筆記》自立自強
- 糾眾滋事不爽就扁 12人提報治平
- 8萬戶社宅 78％落在北北基桃
- 南寮抓寶嗨到凌晨 居民怒：別人不用睡？
- 堤外道封2年 社頭往林庴還得等
- 涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
- 富邦出手留人？ 義大轉念簽下李宗賢
- 慢飛天使產品推廣 澎府會破冰
- 穆斯林婦女拒摘頭巾遭解雇 德國市長引爭議
- 西區門戶添地標 北門郵局建雙高樓
- 東平路施工 台74線東平樂業匝道封閉
- 男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
- 申皓瑋簽約金520萬加盟犀 追平陳琥高中生紀錄
- 海外併購又受挫 中信銀收購信銀國際喊卡
- 運捷三鶯線得標廠商 議員質疑資格
- 《頂級珠寶展》1
- 超商來客數 1年29億人次
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Possible judicial pick challenged
- 潟湖生態成形 汕尾漁港現招潮蟹
- 雲嘉嘉聯手 爭取600億發展基金
- 社論》兆豐金案所突出的重重問題
- 《超模力 運動力》卡莉‧克勞斯
- 資源再生廠擬進駐中興工業區 地方反對
- 《綠活，舒心。》
- 李安用新科技呈現創意 獲傑出榮譽獎
- 點菸被開除 化工廠工程師獲判復職確定
- 查可疑帳戶 檢約談兆豐銀3高層
- 台東縣73校風災損害 開學前可望修復
- TVBS趕做社群媒體 改版《16夏》粉專被罵翻
- 朱孝天婚禮F4合體半套 吳建豪將帶百億妻曬愛
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 用眼過度 睡醒視茫茫 竟是眼中風
- 新住民大陸配偶 成就知名陶藝家
- 《頂級珠寶展》3
- 《中英對照讀新聞》Trump says yes to Fox, no to virtually all other TV interviews 川普獨惠福斯，幾乎拒絕其他所有電視訪問
- 「桃園好棧」徵選 新增神秘客評分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：義強震罹難者增至278人 部分搜救取消
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分