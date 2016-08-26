高鐵區養生館變「色」 竹警3週掃蕩17件
2016-08-26 23:08
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北高鐵特定區高樓大廈林立，近來開設不少明亮潔淨的養生會館，但警方發現，部分店家疑似掛羊頭賣狗肉從事色情，恐衍生治安疑慮，8月起展開掃黃行動，短短3週已取締17件、查獲30多人。
竹北警分局表示，竹北市新興開發的東區，有許多新遷入的科技新貴，且因毗鄰高鐵和中山高，交通便捷，常有出差洽公的上班族；此外，該區也有數個建案施工中，工人進駐多。為迎合高科技上班族放鬆、舒壓的需求，部分休閒養生館以紓壓按摩為幌子，卻私下僱用女子從事色情。
警察局長溫枝發對此相當重視，為免染黃的養生館，衍生出更多治安問題，8月上任後即指示專案查緝。
警方說，東區養生館多半租賃社區大樓一樓的黃金店面，外觀乾淨舒適，且因蒐證不易，警局多結合制服及便衣員警執行妨害風化勤務，喬裝客人訪查，多次發現有本國也有越南等外籍小姐，在包廂內裸露或穿著清涼，幫男客人按摩、猥褻，或進行俗稱半套、打手槍的性交易服務，每次服務收費1、2000元不等。
除養生館，警方也查獲業者透過網路招攬生意，再相約到東區的大樓套房內「辦事」。
警方統計，掃黃迄今3個星期共取締17件，查獲涉嫌提供色情服務的女子、男客人及媒介總計30多人，前兩者依違反社會秩序維護法裁處，涉嫌媒介賣淫者則依妨害風化罪嫌送辦。
新竹縣湖口鄉榮光路私娼寮已存在數十年，警方列為定期巡查的重點場所；但竹北市縣治區和高鐵特定區，卻多隱藏在休閒養生館；3年前警方曾大力掃盪整頓，但最近疑似又死灰復燃。警方表示除持續掃黃，也呼籲民眾勿陷入「溫柔陷阱」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 帶出上百職棒球員 台灣傳奇總教頭驚傳逝世
- 涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
- 爭狩獵、採集權 原民抗議
- 有望銅轉金 陳葦綾開心
- 為抓「迷你龍」忘鎖車 員警拔鑰護車
- 《人氣鞋 黑白時尚》街頭潮鞋
- 抗議者直搗部長室 交通部責警放水
- 聯合國證實 敘利亞曾動用化武
- 魏嘉賢選前之夜 洪秀柱「打響」藍軍聲勢
- 天氣要變涼了！ 週日首波冷空氣南下
- 富邦出手留人？ 義大轉念簽下李宗賢
- 竹東垃圾亂丟包 還拆禁丟公告牌
- 男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
- 《純粹，最美。》
- 林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白
- 阿富汗美大學遇襲 至少16死
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 2歲女兒遇襲 勇母力搏袋鼠
- 公益待用票 六藝劇團揪愛心
- 黑心油案// 強冠董事長二審判22年 罰1.2億
- 大衛橋旁無尾巷 專案打通
- 「樹癌」蔓延快速 淡水古蹟恐遭殃
- 聯興操演 陸戰健兒搶灘挺進
- 追討蘋果、星巴克大咖稅款 美嗆歐盟越權
- 南寮抓寶嗨到凌晨 居民怒：別人不用睡？
- 簽約金水漲船高／林承飛：激勵基層
- 運動中心停車場違規 松山最多項
- 藍質疑黨產會名單 顧立雄︰回歸專業考量
- 用眼過度 睡醒視茫茫 竟是眼中風
- 龍潭國中封路 上百民眾赴市府抗議
- 畢書盡扮二郎神 見小強尖叫
- 淡水金色水岸 街道「好詩意」
- 田徑》「鉛球王子」張銘煌 宣布再戰2018亞運
- 小腳腿活動中心轉型日照中心 居民反對
- 自由廣場》修憲國代談大法官任期
- 點菸被開除 化工廠工程師獲判復職確定
- 仲夏藝文季舞鈴劇場精彩演出 《海洋慶典》風靡全場
- 活得像彩虹 肌萎林宜萱當志工
- 台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
- 蘭嶼綠蠵龜上岸產卵 創新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高鐵區養生館變「色」 竹警3週掃蕩17件
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分