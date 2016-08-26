高鐵區養生館變「色」 竹警3週掃蕩17件

2016-08-26 23:08

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北高鐵特定區高樓大廈林立，近來開設不少明亮潔淨的養生會館，但警方發現，部分店家疑似掛羊頭賣狗肉從事色情，恐衍生治安疑慮，8月起展開掃黃行動，短短3週已取締17件、查獲30多人。

竹北警分局表示，竹北市新興開發的東區，有許多新遷入的科技新貴，且因毗鄰高鐵和中山高，交通便捷，常有出差洽公的上班族；此外，該區也有數個建案施工中，工人進駐多。為迎合高科技上班族放鬆、舒壓的需求，部分休閒養生館以紓壓按摩為幌子，卻私下僱用女子從事色情。

警察局長溫枝發對此相當重視，為免染黃的養生館，衍生出更多治安問題，8月上任後即指示專案查緝。

警方說，東區養生館多半租賃社區大樓一樓的黃金店面，外觀乾淨舒適，且因蒐證不易，警局多結合制服及便衣員警執行妨害風化勤務，喬裝客人訪查，多次發現有本國也有越南等外籍小姐，在包廂內裸露或穿著清涼，幫男客人按摩、猥褻，或進行俗稱半套、打手槍的性交易服務，每次服務收費1、2000元不等。

除養生館，警方也查獲業者透過網路招攬生意，再相約到東區的大樓套房內「辦事」。

警方統計，掃黃迄今3個星期共取締17件，查獲涉嫌提供色情服務的女子、男客人及媒介總計30多人，前兩者依違反社會秩序維護法裁處，涉嫌媒介賣淫者則依妨害風化罪嫌送辦。

新竹縣湖口鄉榮光路私娼寮已存在數十年，警方列為定期巡查的重點場所；但竹北市縣治區和高鐵特定區，卻多隱藏在休閒養生館；3年前警方曾大力掃盪整頓，但最近疑似又死灰復燃。警方表示除持續掃黃，也呼籲民眾勿陷入「溫柔陷阱」。