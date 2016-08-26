鬼月深夜忽傳男子驚叫 原來是釣客失足落海…

2016-08-26 23:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民俗月（鬼月）晚上海邊傳來驚叫，一般人恐怕早已嚇得走避，不過岸巡人員聽聞時卻是「沒時間害怕」，趕到岸邊搜尋，趕緊將人救出生天。

「突然有人驚叫，劃破夜晚寂靜！」枋寮安檢所小組長鍾承諺今天凌晨時分值勤，當時除海潮聲外，夜晚一片寂靜，不過卻突然傳出男子驚叫聲，擔心有人遇害，他急忙朝發聲處衝去，才發現堤防邊民眾呼喊有人落水，他再用探照燈搜尋，果然發現1名男子已在暗夜惡浪中載浮載沉，急忙通報所內。

隨後所長孫泰強駕駛救生艇馳援，到達現場後立即拋擲救生圈，成功將落水民眾拉上艇，所幸該男子意識清楚，並無明顯外傷，該男子至枋寮漁港北堤防釣魚，卻因光線不足不慎失足落海。

民俗月暗夜有人驚叫，連岸巡人員也不免心驚，但表示為了救人，根本沒時間顧得害怕。