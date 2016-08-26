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簽證逾期大馬男子 毒窟裡被逮

2016-08-26  22:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕菲律賓新任總統杜特蒂上任後雷厲風行執行掃毒，甚至傳出只要身上有毒品警方就能開槍射殺的案例，最近更有台灣人因毒品罪遭逮而風聲鶴戾，不過這名馬來西亞男子以觀光名義來台，竟和人共組毒窟被警方逮捕，警方表示，依經驗判斷，大都遣送回國。

菲律賓的大掃毒，據傳還有毒梟擔憂客死異鄉，欲自首求台灣引渡，不過這名馬來西亞男子明顯幸運許多，東港分局日前跨轄到高雄市逮捕毒犯，不過通緝犯未抓到，反而逮到這名行蹤詭異的馬來西亞男子。

東港分局員警曾獲報高雄市林園區溪州一路一帶的出入份子複雜，原來毒品通緝犯楊姓男子，將租屋處提供吸毒場所，日前前往該該處逮人，但楊嫌不在場，卻是1名精神恍惚的外籍人士。

警方盤查，該24歲的林男（譯名）來自馬來西亞，今年5月7日自吉隆坡起飛，再於高雄機場入境，在台聯絡地址竟在屏東縣東港鎮明智路一段，不過簽證早於6月6日過期，林男向警方供稱，8月時因未繳房租遭房東驅離後四處流浪，卻結識該楊姓通緝犯，並獲其收留而前往該處居住，由於該處早就被視為「毒窟」，許多毒品人口聞風前來吸毒，他竟因而結交該幫損友，且禁不住誘惑更染上吸毒惡習。

警方並在林男身旁搜出毒品殘渣袋及毒品吸食器，林男坦承吸食，器材也為其所有，警方立即查扣並帶返所偵辦，並依違反毒品危害防制條例罪移請臺灣高雄地方法院檢察署偵辦，，也坦承有施用毒品安非他命。

移民署官員表示，類似案件仍需由法院判決，不過初犯者一般都是遺送回其所屬國家，嚴重者可能則是在國內勒戒，但勒戒後還是遣送回國。

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  • 馬來西亞的林男，從東港跑到林園吸毒。（記者陳彥廷翻攝）

    馬來西亞的林男，從東港跑到林園吸毒。（記者陳彥廷翻攝）

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