私吞毒品強押銀行賣帳戶 男寫下「報警」獲救

2016-08-26 22:33

〔記者陳薏云／新北報導〕「敢把我的藥私吞！」25歲廖姓藥頭長期販賣K他命供21歲羅姓男子吸食，近日將其拉為下線，給的貨被羅男自己吃光光，廖嫌憤而將羅男擄到汽車旅館痛毆、簽本票，並強押至銀行欲辦理人頭帳戶轉賣給詐騙集團，所幸羅男趁廖嫌不注意，在申請表上寫下「幫我報警，後面那個人押著我」，精明的行員察覺報警，警方訊後將廖嫌依恐嚇、妨害自由、毒品、重利、傷害等罪嫌移送。

廖嫌約半年前開始販賣K他命給羅男，見其銀貨兩訖個性爽快，月前將10包共10克，總價值1萬5千元的K他命交予羅男，要他當下線去銷貨，沒想到羅男將貨拿走後卻人間蒸發，並拒接電話，廖嫌才知貨早被羅男吃光光，根本沒有賣出去。

廖嫌不滿被黑吃黑，24日凌晨夥同外號阿志、小光及另一名姓名不詳的男子，前往羅男家將其擄走，帶往新店區的汽車旅館棍棒行刑，並逼迫只好被迫簽下50萬元的本票。後又強押羅男到永和區中正路上的銀行，要求羅男申請一個人頭帳戶，欲轉賣給詐騙集團洗錢用。

羅男害怕得邊手抖邊填寫申請資料，趁坐在身後的廖嫌不注意，在申請人簽名欄寫下「幫我報警，後面那人押著我」，女行員看到後也機警的拿紙回寫「哪位」，羅男再寫下「後面黑衣那位」，行員驚覺有異，立刻通報警方。才將廖嫌繩之以法，警方也將持續追查同夥，絕不縱放。

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