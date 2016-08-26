不服獸首潑漆案判決 情侶檔進行「最後答辯」

2016-08-26 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕去年（2015）一對情侶對故宮的龍、馬獸首潑漆，並噴上「文化統戰」四字。案子於今年1月份一審時判噴漆情侶陳妙婷與陳儀庭2個月徒刑，因不服判決，2審遭故宮求償280多萬。然而陳儀庭與陳妙婷在昨（25）日最後一次的開庭中提出「最後答辯」的要求。

根據《民報》報導指出，嘉義地方法院在昨針對潑漆事件做最後一次開庭，因這對情侶不服判決，陳儀庭表示沒有多餘的錢打官司，因此與女友提出最後答辯的要求。

在答辯中陳儀庭同時表示律師及檢警單位，包括法官在內都沒有將正義與愛心融入法條中，並表示法官審問時提問是否為低收入與原住民等語有歧視意味。