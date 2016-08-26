妙齡熱褲女遭通緝 被警攔下告知仍不信

2016-08-26 21:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕20歲曾姓女子因毒品案遭通緝，她穿著熱褲和姊妹淘同乘機車逛街，被新興警方發現攔獲，她哭訴不知被通緝，跳針地說：「律師說罰金繳了就沒事」，警方昨將她押解到案。

同行的女子也嗲裡嗲氣，嬌聲代曾女向警方求情，願陪她自動到雄檢到案，不過，警方強調已發佈通緝令，警方定要依法拘提解送。

新興警方問訊時發現，曾女不到20歲未婚生子，育有1名3歲孩子，寄養在親友家，她表示為了生活，接大夜班拼命賺錢，回到家已迷迷糊糊，睡醒又趕上班，並未留意有傳票通知，意外成了通緝犯。

坐在機車後座的曾女被警告知通緝時，露出一臉無辜樣，表示毫不知情，只曉得曾經與姊姊一同吸食K菸，遭員警帶回派出所採尿，始終不知自己已遭檢方通緝。

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