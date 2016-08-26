妙齡熱褲女遭通緝 被警攔下告知仍不信
2016-08-26 21:49
〔記者黃良傑／高雄報導〕20歲曾姓女子因毒品案遭通緝，她穿著熱褲和姊妹淘同乘機車逛街，被新興警方發現攔獲，她哭訴不知被通緝，跳針地說：「律師說罰金繳了就沒事」，警方昨將她押解到案。
同行的女子也嗲裡嗲氣，嬌聲代曾女向警方求情，願陪她自動到雄檢到案，不過，警方強調已發佈通緝令，警方定要依法拘提解送。
新興警方問訊時發現，曾女不到20歲未婚生子，育有1名3歲孩子，寄養在親友家，她表示為了生活，接大夜班拼命賺錢，回到家已迷迷糊糊，睡醒又趕上班，並未留意有傳票通知，意外成了通緝犯。
坐在機車後座的曾女被警告知通緝時，露出一臉無辜樣，表示毫不知情，只曉得曾經與姊姊一同吸食K菸，遭員警帶回派出所採尿，始終不知自己已遭檢方通緝。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 大衛橋旁無尾巷 專案打通
- 竹北》開學護道安 東興國中改接送區
- 軍人節「快閃活動」喊卡？ 國防部不多做評論
- 身障朋友當起綠手指 開創事業新人生
- 年金改革遇反彈 林濁水：重大改革應用多數決
- 跨境電商年銷售48萬 就須繳稅
- 名嘴妻偷情演講大師 被讚「陰部很漂亮」
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 竹東垃圾亂丟包 還拆禁丟公告牌
- 「Follow me to」超進化 18禁版本讓人大飽眼福
- 許厝分校拒遷校！不排除搭帳棚上課
- 清大偷窺狼抓到了 竟是工學院男研究生！
- 8旬嬤同班同學 回國小憶童年
- 蕭亞軒小13歲新歡被起底 代表台灣奪銅牌
- 台61線崙尾段防汛道 淪建築廢棄物場
- 竹市》1.3萬人眾街普 北門封街擺桌
- 小男友為看格鬥賽放天后鴿子 翹臀珍怒提分手
- MLB》就差最後一個出局數 摩爾無安打破功（影音）
- 西部復礦案闖關 環評會砲火四射
- 台產小鮮肉搶攻泡菜國 以「他」當目標狂操肌
- 《W》誇張置入中國產品 網友看不下去狠酸
- 公益待用票 六藝劇團揪愛心
- 神全逆轉轟 要回失去MVP
- 台中歌劇院 中市捐給文化部
- 買床同居黃子佼？孟耿如笑：放我家啦
- 葉倫演說在即 台股狹幅盤整小漲16點
- 陪睡錄音檔有疑點 劉樂妍出面回應
- 《魔鬼剋星》女星 雲端遭駭流出肛交照
- 有望銅轉金 陳葦綾開心
- （影音）侯佩岑拿兒子沒辦法 肌膚保養卻很無敵
- 慢飛天使產品推廣 澎府會破冰
- 海外併購又受挫 中信銀收購信銀國際喊卡
- 裴勇俊妻捧腹上階梯 5月孕肚首曝光
- 清潔隊招考 1146人搶57名額
- 莊凱勛驚喜公主抱 嚇壞蔡燦得
- 效法歐日 新竹火車站前大改造
- 伯勞鳥隨秋風過境墾丁 首張相片曝光！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：妙齡熱褲女遭通緝 被警攔下告知仍不信
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分