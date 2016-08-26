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小三控分手後仍被「騷擾」 人夫醫師提告誹謗

2016-08-26  22:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕已婚的魏姓醫師96年間和黃姓女教師發生婚外情，後來分手，魏男不滿對方另結新歡，至台中找黃女時，竟與情敵狹路相逢，雙方互生衝突互毆，事後兩人都判拘役，魏男認為情敵企圖殺他卻被依傷害罪移送，主動找媒體投訴，事後魏妻上網看新聞，發覺丈夫外遇提告，魏男、黃女遭檢方起訴，兩人事後衍生出多件官司，今年6月新北地院就此案開庭時，黃女指魏男「多次跟蹤騷擾」，魏男認為黃女指控不實，提告誹謗罪，新北地檢署認定罪嫌不足，今將黃女不起訴。

魏男透過網路認識黃姓女教師並出軌，2人分手後，魏男於臉書PO「黃女是我包養的女人」、「她向我保證不會再偷吃，讓我拍四點全露裸照2次」等訊息給黃女的9名友人，因此挨告、判刑，事後，魏妻上網發現此新聞，控告丈夫與黃女通姦，新北地檢署今年3月依妨害家庭罪將2人起訴。6月開庭時，黃女在法庭上表示被魏男「多次跟蹤騷擾」，魏男認為名譽受損提告。

魏男反駁表示，自己平日都在看診，不可能去台中騷擾黃女。但檢方調查，魏男101年9月9日下午， 潛入並藏匿於黃女位於台中租屋處的公共樓梯間，看見黃女與男友正準備外出用餐，兩男扭打成一團，魏男遭判刑確定，而該天是週日，且101年時，魏男與黃女已分手多年，但魏男仍至黃女租屋處等候對方，認為黃女以「跟蹤」來形容魏男並無不實之處，因此今予黃女不起訴處分。

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  • 已婚魏姓醫師96年間和黃姓女教師發生婚外情，兩人之後衍生出多件官司，在開庭時，黃女指魏男「多次跟蹤騷擾」，而魏男認為黃女指控不實，提告誹謗罪，新北地檢署認定罪嫌不足，今將黃女不起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

    已婚魏姓醫師96年間和黃姓女教師發生婚外情，兩人之後衍生出多件官司，在開庭時，黃女指魏男「多次跟蹤騷擾」，而魏男認為黃女指控不實，提告誹謗罪，新北地檢署認定罪嫌不足，今將黃女不起訴。（資料照，記者陳慰慈攝）

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