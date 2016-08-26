譙北一女學生未讓座惹議 老闆娘透過員工回應了！

2016-08-26 19:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕北一女學生捷運未讓坐事件愈演愈烈，網友肉搜出po文者是新店區某糕餅店的老闆娘，狂扣上百通電話打爆她與家人、員工的電話，甚至以不堪言詞辱罵，令當事人不堪其擾，手機改由員工代接，員工說明老闆娘當時站在捷運上po文，字還沒打完就誤發送，她只是想表達對年輕人讓座的期待，無意辱罵女學生是「雞」，她很抱歉造成對方受傷害及引發社會大眾囑目，對於讓家人及員工遭受池魚之殃，也感到十分難過。

今天從上午就有媒體在新店區的糕餅店前守候，但是老闆娘承受莫大壓力神隱，糕餅店大門深鎖無人回應，老闆娘的手機改由員工代為接聽，陳姓員工代為緩頰，轉述老闆娘說法，當天搭捷運是下班時間，乘車人潮很多，她自己也起身讓給老年人，後來看到有婦孺上車，但北一女學生未讓座，她出聲提醒，對方還對她翻白眼，所以才用手機拍照及發文，但是發文到一半，受到車廂晃動影響，加上老花又沒戴眼鏡，誤按發送鍵，她原本要打「雞孵蛋也不用這麼久」等字，因此令女學生受傷害，她覺得抱歉。

陳姓員工為老闆娘緩頰說，老闆娘平常與人為善，但比較有正義感，所以對年輕人讓座老弱婦孺有所期待，才上網表達意見，如今接到大批不理智的留言和電話，她情緒大受影響離家，家人很擔心她的狀況。

事件發生後，不滿李姓老闆娘的網友肉搜到她的店址，甚至遷怒她的家人與員工，陳姓員工說，部分網友以不堪的言詞辱罵，也已經錄音存證，準備提出告訴，希望大家能適可而止，讓事情落幕。