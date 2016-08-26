澎湖觀光業者 竟雇中國漁工上岸工作

中國漁工非法從事水上活動，移送移民署澎湖專勤隊。（移民署澎湖專勤隊提供）

2016-08-26 18:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕偵破吉貝殺龜案的澎湖地檢署檢察官林濬程，昨日再度率隊登上吉貝島，當場查獲中國陳姓漁工等6人，不僅違反規定非法上岸，甚至誇張到包辦駕駛遊艇、水上摩托車、拖曳傘載客及浮潛、巴比Q等行程，已非屬漁事行為。

位在澎湖北海旅遊勝地吉貝島，以水上活動聞名，有民眾向移民署澎湖專勤隊檢舉，指稱有中國漁工在旅遊旺季，非法上岸從事海上觀光遊樂事業活動，移民署聯合查察平臺（移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊、澎湖憲兵隊、海巡署澎湖機動查緝隊等單位）遂檢具相關事證，共同報請澎湖地檢署指揮偵辦，由林濬程檢察官率隊偵辦。

經調查後該名中國漁工都坦承不諱，至於莊姓非法雇主則依違反「臺灣地區人民與大陸地區人民關係條例」另行偵辦。移民署澎湖縣專勤隊長廖蔚蘭表示，中國漁工依法不得上岸，違者移請主管機關（澎湖縣政府農漁局）裁處，若民眾非法雇用中國漁工，則處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金，呼籲縣民勿求方便而因小失大。

其實非法雇用外勞或從事非雇傭行為，常見在澎湖地區，尤其觀光旅遊旺季人手缺乏之際，各觀光景點都能見到外勞從事餐飲服務等工作，吉貝島事件只是冰山一角，可望遏阻歪風，也給非法雇主當頭棒喝，別鑽法律漏洞，最後恐將因小失大。