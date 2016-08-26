5年擦亮8萬面反光鏡 張秀雄獲頒金路獎

2016-08-26 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕74歲的張秀雄，發願擦亮北台灣各地道路反光鏡，5年來累計維護超過8萬3500面反光鏡，近日獲交通部頒發「金路獎」特殊貢獻獎。

多年前退休的張秀雄與家人四處旅遊，目睹一起因轉彎未注意發生的車禍事故，他發現路口反光鏡汙損不清，可能因此肇事，因而發願要擦亮反光鏡。此後他每天清晨出發，擦拭所見的反光鏡，路線從中和住家附近逐漸擴大到整個北部地區，足跡北至三芝、北宜，南至桃園大溪，筆記本中規劃將近140條維護路線，每半年巡迴一次。

擦鏡工作持續5年至今，他曾遭遇多起事故：機車爆胎摔斷肋骨、被野狗追咬、被陌生人辱罵甚至懷疑是小偷，但張秀雄說「擦拭反光鏡的同時也在擦亮自己心裡的鏡子」，擦鏡讓他的心胸變得更豁達，他將秉持信念堅持下去。

「反光鏡菩薩」張秀雄的事蹟讓交通部主動提報參加金路獎，8月30日將公開表揚他默默協助公路維護的善行。