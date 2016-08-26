西嶼鄉長之子殺人案 一審宣判18年6個月

2016-08-26 19:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕震驚全國的澎湖西嶼鄉長之子殺人棄屍案，業經澎湖地方法院一審偵結，鄉長許月里之子、也是西嶼國中老師的劉宸瑞、共犯洪進郎，今日依共同殺人判有期徒刑14年8個月、遺棄屍體判有期徒刑4年，合併18年6個月。

判決書指出，劉宸瑞與洪進郎因積欠被害人林世立債務，不滿林不斷追討，竟萌生殺意，共同計劃殺害並加以棄屍，約定事成後，劉給付現金5萬元予洪，並以支票代洪清償21萬元債務；原本計畫與林相約喝酒，並將安眠藥摻入酒中，待其昏迷後再拋入大海，製造酒醉失足落海假象，但2度嘗試都宣告失敗。

由於林債務催討過急，劉、洪2人再度於去年12月14日中午時分，以商談債務歸還為由，將林誘騙上車，並載往偏僻的東昌營區，途中坐在後座的洪，企圖以手臂勒斃坐在副駕駛的林，但因過於緊張及車途顛頗未能得逞，林下車往東昌營區內逃亡，但被持木棍的洪由後追上，重擊頭部昏迷，洪將林推進廢棄營房，再以手腳重擊林肋骨，導致肋骨骨折窒息死亡，2人合力將屍體拋下西嶼西堡壘暸望台前懸崖山溝。

案情曝光後，劉還一度狡辯未參與殺人，甚至在獄中還企圖透過獄友聯絡洪串供，欲誤導偵辦方向，都被檢方識破，才俯首坦承犯行，檢察官起訴時雖建請院方從重量刑；但今日澎湖地方法院一審判決，2人都僅判處18年6個月，洪進郎並需附帶民事賠償林母180萬元、林子320萬元，至於劉宸瑞部分已與家屬達成賠償協議，成為全案輕判的關鍵。