串通「演出」假車禍 行車紀錄露餡遭送辦

2016-08-26 18:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州發生1起僱主攜手員工上演的「假」車禍案，由於兩車恰好1左1右毀損，兩名車主決定策劃車禍事故，希望透過警方開出事故聯單，再向保險公司申請理賠，沒想到車上的行車記錄器露出破綻，警方當場識破兩人欲詐領保險金，除了依偽造署押罪將兩人移送，也擴大偵辦這起假車禍是否涉嫌勾結，並查明造成兩車毀損的真正原因。

警偵辦是否涉及勾結保險事宜

警方調查，29歲的陳姓僱主因為銀色Lancer轎車右側車身毀損，24日看見40歲的李姓僱員白色Luxgen休旅車恰好左側車身凹陷，於是說好「演」出車禍景象，但現場跡證疑點重重，被警方識破。

潮州分局中山路派出所所長謝漢忠說，24日約下午4點，警員張永忠、許弘政接獲潮州鎮江山路段的車禍報案，警方抵達現場時，Lancer陳姓駕駛說明自己在路口要超車，沒想到擦撞了在路邊暫停的Luxgen，造成自己的右側車身毀損、Luxgen車左側車身毀損，但警方調閱Luxgen的行車記錄器卻發現，Luxgen被撞擊時，絲毫沒有震動情形，且兩車的擦痕、凹陷處均無法吻合。

謝漢忠指出，警方抵達事故現場時，兩名駕駛情緒異常平和，並積極協助警方繪製現場事故圖，由於兩車凹陷情形嚴重，但行車記錄器卻絲毫沒有動搖，於是進一步利用跡證訊問兩嫌，兩嫌看到行車記錄器畫面當場無法狡辯，只好向警方坦承車禍是「演」出來的。

兩名駕駛向警方供稱，日前各自發生自撞車禍，Lancer車修復費用逾10萬，而Luxgen也必須超過5萬元的維修費，因為不想要自己付錢，所以遲遲未到車場修復，偶然發現兩車受損處剛好一左一右，所以才想到利用車禍讓保險公司來付修車費。

資深保險業務員透露，有的業務在車險快到期時會請車主報出險，再由配合的車場以優惠價格提供車主各項服務，保險業務再賺取佣金，將風險轉讓給保險公司後，由業務、車主、車廠三方得利。

警方指出，兩名車主均保全險，而現場僅有Luxgen有行車記錄器跡證，尚無法確認相關勾結保險事宜，但兩車均有嚴重凹陷、擦痕情形，警方除了持續調查兩人關係，也擴大偵辦兩車是否為自撞或涉嫌其他案件。