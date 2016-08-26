不滿伯父酒後大鬧 姪子失控踹死人

2016-08-26 18:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市謝姓男子因不滿伯父酒後吵鬧，氣得出腳朝伯父頭部及腹部狠踹，結果導致伯父重傷送醫，急救後仍不治身亡。事後謝男擔心刑責，謊稱伯父是「跌倒撞到頭」，事後自知會東窗事發，才向警方自首，士林地檢署今依傷害致死罪將他起訴。

據了解，謝男不滿伯父經常喝酒鬧事、不務正業，雙方素有嫌隙，今年4月間他見伯父又在大鬧，才一時失控踹人，沒想到竟「失腳」踹死對方。檢警相驗後認為死者頭部擦傷應不致死亡，告知家屬須解剖釐清案情，謝男才決定自首。

謝男祖母也坦承，當天聽到兒子大發酒瘋，出房門查看時，就看到謝男朝兒子身上踹了幾腳，後來兒子出現失禁、口吐白沫等異狀，她連忙替他更衣、叫救護車，但最終仍回天乏術。

士林地檢署解剖遺體後，確認死者確實曾遭毆打，導致腸骨靜脈破裂出血及腹部頓創，今將謝男起訴。

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