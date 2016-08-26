網友肉搜立大功 田中銀樓搶匪3天落網

2016-08-26 17:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕田中鎮23日下午發生一起銀樓搶案，店家清楚拍攝歹徒正面影像，經過網友肉搜，警方也積極佈線，今天上午8 時在陳嫌（43歲）家裡將他逮捕。

這起搶案發生在23日下午2點，下午3歹徒的側錄影像就已經透過店家和其朋友張貼於「田中人」、「社頭人俱樂部」、「我是北斗人」等3大社群網站。

由於影像還算清楚，很快有網友指出，歹徒不是田中人，而是北斗人，經常出入北斗地區，而且多人指出，常在舜耕路看到這個人。

而警方這邊也沒閒著，一方面掌握網路消息，一方面追踨其手機訊號，今天上午確定他可能回到北斗舜耕路家中，便向檢察官持搜索票，上午8點見陳嫌現身，3名員警一擁而上將其逮捕。警方另在其住處搜出些許的海洛因和安非他命等毒品，警訊後依搶奪罪、竊盜、違反毒品危害防制條例等罪移送彰化地檢署偵辦。