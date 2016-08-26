台中高鐵站違規計程車多 烏日警取締「打鳥」

2016-08-26 17:24

〔記者何宗翰／烏日報導〕高鐵台中站為中部各大計程車行兵家必爭之地，除了高鐵特約計程車隊之外，違規攬客的「打鳥」計程車也相當多，尤其以二樓1A、1B及一樓7號門出入口最為嚴重，不但造成交通問題，計程車駕駛為搶客口角互毆事件也時有所聞。烏日警分局日前邀集各相關單位合作處理，近日將展開強力執法。

烏日警分局、鐵路警察局及高鐵公司日前開會決議，將合作同步取締高鐵站「計程車違規攬客」的問題。警方表示，高鐵台中站位於南來北往交通樞紐處，在台中捷運通車之前，旅客接駁除了親友接送及公車、火車接駁外，很多時候需要計程車代步，站區內除了特約台灣大車隊之外，另有巡迴排班計程車，因搭乘區鄰近，競爭激烈。

除了特約、排班的計程車外，俗稱「打鳥」的違規攬客計程車也相當多，從高鐵站通車至今一直都有，像流動攤販一樣，只要見到二樓轉運層、一樓上客區沒有警察站崗，立即將車臨停在路邊，站在車站大門附近招攬坐車，見員警取締便直接開車離開，抓不勝抓，警方今年已告發計程車各類違規達543件。

烏日分局長林文貴表示，近日將增派警力及協勤民力於二樓1A、1B門口廣播及舉牌向民眾宣導「搭乘計程車者至一樓七號門搭乘、計程車勿違規攬客」等標語，並協同鐵路警察局，對意圖違規攬客的計程車駕駛發送勸導單，此外也協調高鐵公司於站區內加設計程車搭乘區導引指示，二樓大廳內佈設紅絨繩區隔，給旅客明確導引。

警方呼籲，計程車業者應遵守交通規則，勿違規攬客，即日起針對仍然不遵守規定的駕駛人，將全面開罰1500元以上3000元以下罰鍰，請勿以身試法。