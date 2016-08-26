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警扮寶可夢訓練師破詐團 首腦嘆「想不到來這招」

2016-08-26  16:42

〔記者許國楨／台中報導〕台灣詐團海外頻踼鐵板，兩個詐團為避風頭轉戰回台設詐騙機房繼續重操舊業，還養了一群流浪狗，增加查緝難度，警方多次偽裝成農夫、旅客甚至時下最夯的寶可夢訓練師周遭勘察，還以狗罐頭收買流浪狗避免打草驚蛇奏效，昨順利攻堅搗破這兩處詐團機房，逮捕23人。

警方指出，33歲男子方冠勝先前派手下到土耳其受訓向台灣詐團取經，卻因各國陸續傳出台灣詐團被查獲的訊息急調手下回台自立門戶設詐騙機房繼續重操舊業，以亂槍打鳥方式向中國地區民眾詐騙，且為躲避查緝全台各地流竄不斷游移變換租屋處所。

刑事局中部打擊犯罪中心偵五隊則是日前接獲情資，得知該詐團租下光是每月租金就要7萬元的高雄美濃高級渡假民宿設立機房，除四週架設監視器監控外界動態，並在機房外養了多隻流浪警戒往來人車，藉此增加查緝難度。

警方多次偽裝成農夫、旅客跟監埋伏，甚至還趕上時下最夯的手遊「寶可夢」熱潮，由扮成玩家的女警官喬裝訓練師先放「薰香」吸引寶貝聚集再抓寶伺機周遭勘察，還以狗罐頭收買流浪狗避免打草驚蛇。

同時間該中心偵六隊也掌握情資，得知31歲男子卓昇先前曾參與台灣詐團在馬來西亞被查獲遣返回台羈押，交保後因屢傳未到遭通緝，期間繼續吸收手下藏匿新竹地區設立詐團機房，每週詐騙所得高達上百萬元。

警方昨見時機成熟兵分二路同步攻堅，順利搗破這兩處詐團機房，除逮捕方嫌、卓嫌及成員共23人，並起出教戰守則、筆記型電腦、對講機、K毒及贓款19萬多元等贓證物，訊後全案依詐欺、毒品等罪嫌送辦。

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  • 警方喬裝寶可夢訓練師抓寶伺機周遭勘察。（記者許國楨攝）

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  • 警方同步攻堅破獲兩個詐團機房。（記者許國楨翻攝）

    警方同步攻堅破獲兩個詐團機房。（記者許國楨翻攝）

  • 首腦方冠勝（首位）與成員今天被送辦。（記者許國楨攝）

    首腦方冠勝（首位）與成員今天被送辦。（記者許國楨攝）

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