以為扮女裝掀女裙就沒事？這男子扮女裝做.....

2016-08-26 16:23

〔記者王俊忠／台南報導〕有男扮女裝癖好的掀裙男，從今年五月起在南市安平、安南與北區等地涉及多件深夜尾隨強掀女性短裙的性騷擾案。五分局警方積極追查，在今天查獲鄭姓掀裙男，並在其住處起獲女假乳、女裝等物證。嫌犯坦承因對穿短裙女有遐想，才會這麼做，有時犯案會扮女裝、混淆視聽。

據了解，今年五月起在南市安平、安南、北區等多處有名騎未掛車牌機車的男子，深夜尾隨騷擾騎機車的夜歸女性。多名女被害人向警方表示，此男尾隨在她們停等紅燈時突掀裙子後即逃離，雖無觸摸身體或其他性侵意圖，但嫌犯突如其來舉動仍造成被害人極度恐慌，有受害人衣服被扯破、也有人摔車受傷。

各分局受理報案後都全力追查，但只知嫌犯身形粗壯、戴全罩安全帽、口罩，騎未掛車牌的機車，犯案時間都在凌晨時分，現場又無其他目擊者，難以辨識身分，案情一度陷入膠著。後由市警局婦幼隊整合各分局相關情資，發現嫌犯作案手法、車輛、身形均雷同，但有被害人表示嫌犯疑是長髮女性，使案情更加撲朔迷離。

五分局專案小組持續分析嫌犯相關特徵、車輛，發現鄭姓男子身形、車輛相符，經員警連續數週尾隨、觀察，確認鄭姓嫌犯涉案，向法院聲請搜索票，連夜在鄭男位於安南區的住處外埋伏、守候，今上午趁鄭男外出之際攔查。

身高一七三公分、體重達百公斤的鄭嫌得知警方蒐證完整、無法狡賴，坦承在南市犯下多件夜歸女子性騷擾案。警方在鄭嫌處所找到多件大尺碼女性洋裝、假乳、女鞋、絲襪等女性用品。鄭嫌告訴警方，小學六年級後有女性化傾向，喜歡穿女裝，因為對女子穿短裙有遐想，才會夜襲掀女裙。

訊後，警方依性騷擾防治法、刑法妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。