快來看「有什麼，關西」 幫送陶板回娘家

2016-08-26 16:39

［記者黃美珠／關西報導］成立將滿週歲的「新竹縣關西鎮藝術小鎮發展協會」最近發行「有什麼，關西」的獨立刊物，記載該藝術協會所在、號稱全國最短中正路的關西石店子老街上各類文創小店的發展動態、當地鄉親的口袋美食、必賞景點等，也有受吸引的遊客來文回饋。這份創刊號還隨刊附贈陶板拼圖，號召送500塊拼圖「回娘家」者有好禮。

該藝術小鎮發展協會總幹事盧文鈞說，這份刊物的誕生，主要是他們看到了當前網路資訊爆炸，反而讓資訊淪為泡沫的趨勢，使人重新體認到很多記錄和傳承，依舊必須回歸到傳統紙本刊物才能真正源遠流傳下去。

這份季刊首刷500本，每本銅板價50元。目前除了關西鎮上的「（左口右ㄤ）咕麵」店可以買得到，全國其他地方則走獨立書店的通路販售。

這份刊物內容雖僅薄薄20頁，內容卻不俗。除了介紹小鎮上近年的文創發展，在地藝術家賴傳莊，該協會發動的「關西146生活日」來由、以及吉祥物「採茶妹」在刊末的「報報」專欄。

封面故事企劃主旨是「有朋自遠方來」，內容則由在地的鄉親推薦他們口袋中的關西美食和must-see景點，展現關西人的好客熱情。

盧文鈞說，為了這個專題，他們透過臉書社團「關西人」，接受鄉親上網留言推薦，也做實際的街訪。調查的人數或許不夠多，但是受訪者幾乎都是資深的鎮民，代表性不言可喻。

而搭配在地藝術創作者賴傳莊的介紹，賴傳莊也提供了他所創作、裁切成500小塊的陶板畫，隨刊附贈，央請所有熱心「有什麼，關西」的讀者們，也能撥空把刊後的小陶板送回關西石店子娘家。

賴傳莊說，好心送陶板回娘家，讓它們圓團圓夢者，他將提供好康致謝，首發的訪客就是來自新竹市的范碧紜，她和賴傳莊都很驚喜。

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