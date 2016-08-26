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偷機車卡鉗在臉書變賣 買家就是失主...

2016-08-26  16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府警察局第三分局正義派出所近日不斷接獲機車前碟煞的卡鉗被竊報案，竊賊是一名年輕男子所為，犯案時間都在清晨，今天清晨安排警力埋伏抓人時，剛好又接到民眾報案，指在臉書見到吳姓男子兜售被竊卡鉗，他已約好對方「面交」，警察趁機人贓俱獲逮捕吳嫌，並查獲卡鉗10組等機車零件，吳嫌料想不到「買家竟是被害人」，依竊盜罪嫌法辦。

正義所調查，吳姓男子於南區偷機車的前煞車碟盤卡鉗，一組市價5000至8000元的卡鉗，他在臉書上賣3000元，正義所雖接獲多位民眾通報卡鉗被竊，也透過監視器確認竊賊是年輕男子，但卻無法釐清身份，遂安排警力於清晨埋伏在南區主要道路。

今天（26日）清晨3時許，埋伏警察發現一名可疑機車騎士，在南區學府路上徘徊，特徵與竊賊相符，正要上前盤查時，正義所卻通知埋伏警察「暫緩」。

原來警方要抓人時，剛好一位民眾報案說，他的機車卡鉗被竊，在臉書上見有人用3000元兜售，遂與對方聯繫並約於學府路上「面交」，他希望警察陪同。

正義所通知線上員警，趁雙方「面交」時逮捕26歲吳姓竊賊，他坦承趁夜深眾人熟睡時，於南區偷機車碟煞卡鉗，再以3000元不等價格，在臉書上的不公開社團內拍賣，警方查扣卡鉗10組，機車避震器1組，手機架1組，依竊盜罪嫌法辦，正釐清他涉入的竊案件數。

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  • 警方趁雙方面交時逮捕吳姓竊賊（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

    警方趁雙方面交時逮捕吳姓竊賊（圖右）。（記者張瑞楨翻攝）

  • 在卡鉗之外，警方還查扣避震器。（記者張瑞楨翻攝）

    在卡鉗之外，警方還查扣避震器。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方查扣尚未售出的卡鉗。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣尚未售出的卡鉗。（記者張瑞楨翻攝）

  • 吳嫌偷卡鉗在臉書兜售，卻沒想到買家是被害人。（記者張瑞楨翻攝）

    吳嫌偷卡鉗在臉書兜售，卻沒想到買家是被害人。（記者張瑞楨翻攝）

  • 吳嫌用簡單工具，趁清晨竊取機車卡鉗。（記者張瑞楨翻攝）

    吳嫌用簡單工具，趁清晨竊取機車卡鉗。（記者張瑞楨翻攝）

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