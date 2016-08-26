14歲少年疑為討女友歡心急用錢 淪車手被逮

2016-08-26 15:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕下週一就要開學了，台中市一名升國三的14歲林姓少年，疑似為了討女友歡心，急需用錢，鋌而走險淪為詐騙集團的車手，兩度專程搭火車從北上新竹縣取款，被警方和保全聯手當場逮捕，移送偵辦。

警方表示，竹北市一名55歲張姓婦人，接獲自稱是檢察官男子的電話，誆騙其帳戶涉及刑案，必須凍結帳戶監管，張婦依指示提領150萬元，將大筆現金交給林姓少年；沒想到詐騙集團食髓知味，昨天上午要求張婦再提領240萬元，張婦覺得怪怪的，將此事告知大樓保全，保全懷疑張婦被騙了，代為報警。

警方說，林姓少年從台中烏日搭火車到竹北車站，再搭計程車到取款地點；首次得手150萬元，少年僅分得2000元，昨天下午第兩度北上，在竹北市嘉豐南路附近，被員警和保全包抄逮捕，身上並搜出偽造法院公文等證明文件。

警方說，林姓少年平日由父親和其他親屬照顧，他落網後供稱，因近日交了一名女友，為討女友歡心，急需用錢，才鋌而走險。訊後，全案依詐欺及偽造文書等罪嫌移送少年法庭審理。