| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

14歲少年疑為討女友歡心急用錢 淪車手被逮

2016-08-26  15:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕下週一就要開學了，台中市一名升國三的14歲林姓少年，疑似為了討女友歡心，急需用錢，鋌而走險淪為詐騙集團的車手，兩度專程搭火車從北上新竹縣取款，被警方和保全聯手當場逮捕，移送偵辦。

警方表示，竹北市一名55歲張姓婦人，接獲自稱是檢察官男子的電話，誆騙其帳戶涉及刑案，必須凍結帳戶監管，張婦依指示提領150萬元，將大筆現金交給林姓少年；沒想到詐騙集團食髓知味，昨天上午要求張婦再提領240萬元，張婦覺得怪怪的，將此事告知大樓保全，保全懷疑張婦被騙了，代為報警。

警方說，林姓少年從台中烏日搭火車到竹北車站，再搭計程車到取款地點；首次得手150萬元，少年僅分得2000元，昨天下午第兩度北上，在竹北市嘉豐南路附近，被員警和保全包抄逮捕，身上並搜出偽造法院公文等證明文件。

警方說，林姓少年平日由父親和其他親屬照顧，他落網後供稱，因近日交了一名女友，為討女友歡心，急需用錢，才鋌而走險。訊後，全案依詐欺及偽造文書等罪嫌移送少年法庭審理。

廣告
  • 林姓少年疑為討女友歡心，急需用錢，鋌而走險加入詐騙集團當車手；落網後，警方在他身上搜出偽造的法院公文。（記者廖雪茹攝）

    林姓少年疑為討女友歡心，急需用錢，鋌而走險加入詐騙集團當車手；落網後，警方在他身上搜出偽造的法院公文。（記者廖雪茹攝）

  • 下週一就要開學了，台中市一名升國三的14歲林姓少年，卻淪為詐騙集團的車手，搭火車北上新竹縣取款，被警方和保全聯手當場逮捕送辦。（記者廖雪茹翻攝）

    下週一就要開學了，台中市一名升國三的14歲林姓少年，卻淪為詐騙集團的車手，搭火車北上新竹縣取款，被警方和保全聯手當場逮捕送辦。（記者廖雪茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造文書 詐欺 詐騙集團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：14歲少年疑為討女友歡心急用錢 淪車手被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.