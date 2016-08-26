許厝分校家長反遷校 鄉民：只有遷鄉、關廠問題

2016-08-26 16:00

［記者黃淑莉／雲林報導］國健署長王英偉、雲林縣長李進勇及國家環境醫學研究所副所長林嬪嬪等人，今天早上11點在麥寮鄉公所，針對許厝分校安置召開說明會，雙方未達共識，家長高喊「反對安置，就地教學」；鄉民也強調，沒有遷校只有遷鄉、關廠問題。

行政院22日宣布麥寮橋頭國小許厝分校遷校引起地方強烈反彈，行政院派國健署長到地方召開說明會，由於昨天晚上學生家長仍堅持拒絕安置，擔心說明會有爭執，雲林縣警察局動員上百名警力在附近待命，學生家長只有幾位代表到場，與會鄉民、地方民代約3、40人。

許厝分校所在地中興村長許再發表示，4年遷4次？不要再「凌遲」孩子，若堅持要安置，地方也做好在分校搭帳篷上課的準備， 29日中央若仍沒回應，地方將北上行政院抗議。

李進勇強調，大家唯一共識是關心孩子受教權、心理受影響，他拜託鄉民及家長，在這樣的基礎上，冷靜再思考，有沒有其他方式？搭帳蓬上課好嗎？

說明會中發生一段小插曲，彰化西海岸保育聯盟理事長許立儀發言說，「地方擔憂污染不是只有學童，台塑六輕氯乙烯廠停工、調查、關廠，是所有有麥寮人的希望」。不過與會村民得知她是彰化人後，群情激奮將她趕出去，現場氣氛一度火爆。

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