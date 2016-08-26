對警懷恨在心？男向派出所狂寄黑函

2016-08-26 17:35

［記者黃捷／新北報導］新北市曾姓男子去年11月在大街上隨意張貼疑似小孩子的求救看板，被蘆洲警分局集賢派出所王姓警員通知製作筆錄，他疑因此懷恨在心，多次張貼與王員有關黑函，近日更冒名王員，寄信要求貨運公司繳交3000元「過路費」，否則就要嚴格取締開單，讓王員氣得提告妨害名譽。

國內某貨運公雙北地區30多個據點22日收到一封信，裡面用電腦打字寫著：「不想貴公司車輛行經五股、蘆洲地區時被攔下開單，請交每月三千元費用，不然將嚴格取締開單，請把費用以現金或等值禮券寄到集賢派出所。」文末署名王員的全名。

蘆洲警分局接到投訴後下令撤查，發現一切都是假的，循線找到42歲曾男，發現他就是去年11月為了引潘姓前女友出面，在大街上張貼「媽咪拜託救我！」手寫偽造求救信的男子。

警方無奈表示，王員當時通知他到案說明後就被曾男盯上，今年3月就寄送多封黑函到派出所，誣指王員和潘女有不正常關係，2人還在公園裡進行口交、肛交等性行為，王員當時就對曾男提告，曾男本月已被起訴。

警方今天中午再次通知曾男到案，針對「過路費」黑函一事製作筆錄，曾男雖承認犯行，但這次改口說：「我認錯人了！」警方詢後，全案將依妨害名譽罪嫌移送。