罹癌喉部氣切無法吹氣 酒駕無罪超罕見

2016-08-26 15:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子不滿酒駕被判刑八月上訴，高雄高分院審理後大逆轉，認為李罹癌喉部氣管永久切除，導致無法吹氣，警方測得超標值，每公升0.49毫克有瑕疵，改判無罪確定。

去年6月19日下午，李男在小港區住處，約喝半瓶「維士比」後，騎機車行經中山二路與復興三路交岔口時，因臉部潮紅被警攔查一個小時後，經警以手動方式操作測試器，酒精濃度高達每公升0.49毫克，依公共危險罪嫌移送法辦，今年一月被高雄地院因累犯，判處有期徒刑八月。

李不服判決上訴高雄高分院，並辯稱，他罹患下咽癌四期，動永久性氣切手術，沒有氣管，靠手術咽喉開口換氣，肺部與嘴巴沒有聯結，氣體不可能由肺部到嘴巴，當日警察一直要他吹氣，但因氣管切除，根本無法吹氣，最後有從胃部吐出一點點東西，警察就一直搖晃吹氣管，酒測值不足採信。

承辦員警則說，李嫌曾表示剛做完氣切手術，無法講話，但因酒味很濃，於是先讓他漱口、休息一下，他都是以行動示意並寫紙條，警方有以手勢要他摀住喉部吹氣，測試器可以瞬間作酒測，但因為其氣切，無法以正常方式吹足5秒鐘的氣，請他用手摀住自己的氣切口吹氣，並配合其瞬間「以手動之方式」檢測，依據當時其講話、眼神及神色等顯示，可能每天都有喝酒。

合議庭法官調查，根據醫院鑑定報告，李嫌無法由肺部吹氣，警員要他摀住氣切口吹氣，不符規定，認定罪證不足。

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