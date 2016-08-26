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跟按摩女約好「親3下」 不給親嘴他竟掐胸...

2016-08-26  15:30

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市蔡姓男子跟按摩女小慈（化名）約定前往消費，行前要求小慈須給一點「優惠」，小慈考慮後同意讓蔡男「親3下」，沒想到蔡男赴約後，小慈卻只願讓他親吻手部、臉頰，蔡男氣得強壓小慈頭部強吻，還趁機硬掐小慈胸部，士林地檢署今依強制猥褻罪將蔡起訴。

檢警調查，52歲蔡男去年透過網路認識在汐止某舒壓館工作的小慈，兩人聊了幾句後，小慈詢問蔡男是否要到店裡按摩，蔡男回答要有「優惠」才願消費，小慈聞言提議要延長按摩時間，蔡男則提議要「親3下」，還強調「不能敷衍的親喔」，最後小慈妥協，同意蔡男要求。

蔡男依約前去消費時，不斷提醒小慈履行「親3下」承諾，沒想到小慈卻解釋「親3下」並未限定是親嘴巴，只願讓蔡親吻手部跟臉頰。蔡男聞言質疑小慈「小氣」，竟趁小慈替他按摩時，硬壓其頭部強吻嘴巴得逞，隨後又趁小慈不備，將她壓在床上繼續猛親，並伸手強行掐胸。

小慈事後向汐止警分局報案提告，士林地檢署依據雙方說法及小慈同事之證詞，認定蔡男強吻、摸胸之行為已涉犯《刑法》強制猥褻罪，今將他起訴。

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