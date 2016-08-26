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雞排外送員出車禍 不顧傷勢只擔心客人沒吃到

2016-08-26  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕雞排外送員也有使命必達的精神！嘉義市一間雞排店的員工昨日接到附近的工廠訂單，炸好20片雞排後便騎上機車外送，沒想到卻在路上發生車禍。外送員不顧自己的傷勢，一心想要先聯絡店裡和顧客，路旁的民眾連忙勸他還是自己的身體要緊。

綜合媒體報導，當時是頭橋工業區某間工廠訂了20份雞排，並希望在指定時間送達，雞排店薛姓員工算好時間便趕緊出發，卻在嘉義市忠孝二街和忠孝路口與另一輛機車撞上，全部的雞排都散落一地。

薛男倒地受傷後，連忙想打電話告知顧客，由於現場下著毛毛細雨，有熱心民眾為薛男撐傘，並勸他先治療比較重要。嘉義市消防局後湖分隊救護車抵達後，發現薛男右手指撕裂傷、雙膝擦傷，便立刻幫他進行現場包紮，再送往嘉義基督教醫院診治，至於車禍原因正由警方調查中。

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  • 雞排外送員也有使命必達的精神！嘉義市一間雞排店的員工在外送途中發生車禍。他不顧自己的傷勢，只想要先聯絡店裡和顧客。（資料照，記者郭逸攝）

    雞排外送員也有使命必達的精神！嘉義市一間雞排店的員工在外送途中發生車禍。他不顧自己的傷勢，只想要先聯絡店裡和顧客。（資料照，記者郭逸攝）

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