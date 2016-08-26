台南柳營七旬老翁疑失足 不幸溺斃魚塭

2016-08-26 14:51

〔記者楊金城／台南報導〕柳營區果毅後1名72歲莊姓老翁，中午被發現人浮在住家附近的魚塭內，柳營消防分隊派人搜救，將莊男救上岸，已明顯死亡。

庄民說，莊姓老翁養雞為業，人很老實，待人很好，只是病痛纏身，沒想到會落水死亡。

莊姓老翁的家人上午不見他的人影，急忙報案，柳營消防小隊長王真誠帶領搜救人員趕到，在魚塭的水岸邊發現老翁的拖鞋，隨後在魚塭內找到老翁，有可能失足落水，確切案發原因由警方調查釐清。