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蘇花公路兩自小客車車禍 雙向封鎖回堵3公里

蘇花公路兩自小客車車禍，雙向封鎖回堵3公里（記者簡惠茹翻攝）

2016-08-26  14:44

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路今天下午2點左右，149.5k發生兩台對向小客車相撞車禍，一名駕駛輕傷將送往醫院，南澳工務段表示，吊車正到現場吊車，目前造成雙向3公里回堵。

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  • 蘇花公路兩自小客車車禍，雙向封鎖回堵3公里（記者簡惠茹翻攝）

    蘇花公路兩自小客車車禍，雙向封鎖回堵3公里（記者簡惠茹翻攝）

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