郵務士過勞中風癱瘓 家屬控告公司被判敗訴

2016-08-26 14:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家民間郵遞公司的李姓郵務士，前年9月騎機車誤上快速道路，警方攔下時，他的手卻無力簽名，送醫診斷是中風，勞動部並認定李男中風屬於職業疾病（過勞），家屬遂控告郵遞公司索賠297萬元，不料，台中地院調閱病歷，卻發現李男在中風前約1個月，就有「肢體無力、中風症狀」，卻以要工作為由拒絕住院，台中地院認為李男中風屬於一般疾病，不是職業疾病，據此判決李男家屬敗訴。

李男的家屬說，李男在前年9月11日騎機車投遞郵件時，不慎把機車騎到台74線快速道路，警方處理時發現他無法簽名、頭痛，送醫發現中風（腦出血），之後癱瘓喪失工作能力，但其公司卻只有給9月1至11日的薪水2萬100元，家屬認為李男中風是過勞的職業災害，要求公司賠償醫療費、工資補償、殘廢補償、看護費與精神慰撫金共297萬餘元。

李男的公司則答辯說，李男貪圖方便騎機車上快速道路，之後發現中風症狀，出院後又跌倒，導致病情惡化，中風是一般疾病，李男本來就有高血壓等宿疾，中風與工作無關，他們採用「責任制」，郵件投遞結束就沒事，李男也沒有加班過勞。

台中地院審理時，發現勞動部委託中國醫藥大學附設醫院評估，診斷李男中風與執行業務有關，可認定是「職業疾病」，勞動部的勞工保險局並已經給付失能年金1萬元，勞保傷病給付13萬餘元，一次發給失能補償40萬餘元。

法院發現，李男在案發前8月7日突然請病假，法院向醫院取得病歷，顯示李男看診時有肢體無力、中風症狀，醫師建議住院觀察，李男卻以「要工作」而拒絕住院，也拒絕通知家人，僅請假休息約一個星期，至同月16日上班，又過了不到一個月，於9月11日中風。

台中地院認為，李男在中風前約1個月，已經有腦栓塞中風症狀，卻拒絕住按治療，中風當天騎機車上快速道路被警察攔下，有驚嚇與手無力症狀，顯示中風是身體痼疾與騎機車上快速道路的突發狀況，與投遞郵件的工作性質無關。

台中地院強調，雖然勞動部委託專業單位鑑定，認為李男是中風是職業疾病，不過，法院是獨立審判，不受行政機關等影響，另外，李男的主管作證說，上班時間有彈性，採用責任制，李男有時會在公司內補眠，李男有時候會在清晨4時許就打卡上班，

但當時天色昏暗無法看清地址，很難認定李男清晨4時許就開始投遞郵件，台中地院據此認為李男中風不是職業病，也不是職業災害，判決李男家屬敗訴，公司一塊錢都不用賠，可以上訴。