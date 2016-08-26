讓座風波延燒 李婦認錯「要怎麼制裁我都接受」

2016-08-26 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕北一女讓座事件引起軒然大波，其中一名遭李姓婦人怒罵的北一女學生甚至傳出壓力太大、痛哭整晚，北一女家長會原先打算追究李婦的法律責任，但考量女學生情緒不穩，家長會決定暫緩提告。李姓婦人稍早接受媒體訪問時坦言：「我做錯，我要勇於承認、勇於面對，就這樣...」

根據《蘋果日報》報導，李姓婦人接受電訪時原不想多說，但得知女學生因壓力大，其家人擔心會自殘，李姓婦人一度直言：「那是她家的事。」不過隨即話鋒一轉，緊張地說：「那個我沒有辦法，那個我已經道歉了，她們要怎麼制裁我，我都接受...」

隨後李姓婦人說：「我自己要承擔，我道歉，他們要提告我接受，我該有的懲罰我接受。」表示若女學生家長要提告，他可以接受，強調自己是「犯錯的人」，做錯事要勇於承擔、勇於面對。