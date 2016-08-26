Gotcha！買賣寶可夢帳號反被騙

2016-08-26 14:40

〔記者邱俊福／台北報導〕台南市1名林姓男大生，疑似用外掛程式，修煉多個寶可夢帳號達到30級高等級，再對外販賣帳號圖利，結果遇到假買家，對方假裝已經匯款2800元，結果林男告知2個帳號、密碼後，才知根本沒有收到匯款，始知受騙報警，這是寶可夢旋風席捲全國以來，受騙首例。

林男表示，自己抓寶很有一套，已經用好幾個不同的帳號練到很高的等級，並透過臉書社團或「8591」寶物交易網販售，本月10日收到暱稱「阿弟仔」的臉友私訊，表示想買2個30級的寶可夢帳號，共2800元，但是因沒有寶物交易網帳號，只能用LINE私下交易。

對方為了取信林男，「阿弟仔」詢問匯款帳戶後，立即爽快傳來兩張匯款完成的交易明細表，林男一時不査，將2組帳號、密碼給了對方，隨後至銀行刷簿子確認，卻發現並無款項入帳，仔細一瞧明細表，才發現上面匯入的銀行根本就不是自己的帳戶，但林男立刻跟「阿弟仔」聯繫，LINE和臉書早已被對方封鎖，根本找不到人。

除了騙取寶可夢帳號，今年7月底，黃姓男大生也在線上遊戲「英雄聯盟」，表明只要1550元就可代練提升排名，然而在幫1名網友代練後，對方LINE了1張匯款至寶物交易網某帳號的照片，但黃男查詢並無該筆匯款資料，才發現照片竟然是用修圖軟體偽造的，而對方也人間蒸發。

刑事局表示，近期出現多起網路遊戲帳號交易糾紛，其中不乏收了錢卻給不能使用的帳號的假賣家，以及騙取帳號卻不付錢的假買家，最大的共同點就是都使用通訊軟體私下交易，警方呼籲民眾勿沉迷網路遊戲，更避免私下買賣帳號，以免受害。