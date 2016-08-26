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酒駕男心虛拒檢 未戴安全帽犁田受傷

2016-08-26  14:55

〔記者陳恩惠／台北報導〕33歲陳姓男子今天清晨酒後騎車，為搭載女性友人還將安全帽給她，途中行經北市民權西路上台北橋時，驚見台北市保安大隊員警在路旁設置的攔檢點，由於酒駕又未戴安全帽，一時心虛竟想加速衝過攔檢點，詎料，半途失控摔車，當場造成陳男與後座女性友人雙雙倒地滑行20公尺，警方見狀呼救，才知陳男涉嫌酒駕，將待陳男傷勢好轉再行送辦。

北市保大表示，五中隊小隊長吳衍慶等4人，今天清晨在大同區台北大橋機車道，台北往新北市三重區方向的機車引道，執行路檢勤務。

大約在5時50分許，發現陳姓男騎士未戴安全帽，後座搭載余姓女友人上橋，陳男發現警方在當地實施路檢，為了拒絕接受盤查竟在路檢處所前方遠處便開始加速行駛，企圖躲過盤查。

詎料，陳男的機車卻突然失控倒地，當場造成陳男與後座女性友人彈出車外，雙雙自摔倒地滑行約20公尺，警方見狀立刻呼叫119救護車前來現場救護，並將巡邏車停在陳男倒地前，阻擋來車保護安全，至於陳男酒駕自摔造成的車禍案件，正由警方調查中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 男子酒駕拒檢，失控自摔受傷。（記者陳恩惠翻攝）

    男子酒駕拒檢，失控自摔受傷。（記者陳恩惠翻攝）

  • 保大警方擋在男子倒地處擋車，維護安全。（記者陳恩惠翻攝）

    保大警方擋在男子倒地處擋車，維護安全。（記者陳恩惠翻攝）

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