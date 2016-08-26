思覺失調男子縱火燒屋 失控砸消防車

2016-08-26 14:34

［記者謝武雄／桃園報導］患有思覺失調症的蘇姓男子，今天中午11點在居住的桃園市蘆竹區南竹路祖厝，縱火燒公廳，親戚發現通報119救災，蘇姓男子跑到屋外巷口阻止消防車進入，還拿起路邊磚塊猛砸兩輛消防車，造成兩車擋風玻璃被砸破，消防隊員除撲滅火勢，也將失控的蘇姓男子制伏，全案以公共危險、毀損、妨害公務等偵辦移送中。

蘇姓男子砸車過程，消防隊員上前阻止，導致輕微受傷，但該隊員不願提出告訴；警方則表示，蘇姓男子患有思覺失調症，有就醫紀錄，之前在家中就有縱火紀錄，蘇姓男子祖厝為三合院格局，他的家人並未住在祖厝，他是和其他親戚住在三合院廳房。

桃園市消防第三大隊估計破壞消防車輛損失約5000元到1萬元。