| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

澎籍失聯「玉豐春」漁船尋獲 船長陳屍活水艙

2016-08-26  14:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海巡隊今天將發生碰撞後失聯的澎湖籍漁船「玉豐春」號接駁至金門料羅港，並將陳屍於活水艙內的許姓船長送往殯儀館，報請檢察官相驗。

金門海巡隊今天淩晨零時許接獲通報，指「玉豐春」號漁船，疑似在澎湖與金門交界海域間漂流，海巡隊隨即派出3573艇前往支援、搜救。

金門海巡隊組主任沈明豪指出，3573艇凌晨三時二十八分抵達通報海域，確認該船就是二十三日與另一艘漁船在七美西南三浬碰撞後失去聯繫的玉豐春號，隨即登船搜救，並在後甲板活水艙內，發現已無生命跡象的許姓船長。

「玉」船由船長家屬委託的「振瑞發」漁船到場拖帶，海巡艇從旁戒護，依澎湖地檢署指示就近處理的原則，一路返回金門，上午十時二十分駛入料羅港，「玉」船船頭受損嚴重，海巡及金門警方均到場蒐證。

金門海巡隊協助將許姓船長，從內部仍有近膝水高的活水艙中移至甲板，再以屍袋、擔架接駁上岸，送往金門殯儀館，等待家屬和檢方進一步相驗。

廣告
  • 船頭受損的玉豐春號漁船由海巡協助拖帶至料羅港，金門警方鑑識人員登上「玉豐春」號採證。（記者吳正庭攝）

    船頭受損的玉豐春號漁船由海巡協助拖帶至料羅港，金門警方鑑識人員登上「玉豐春」號採證。（記者吳正庭攝）

  • 工作人員在現場灑冥紙，希望往生的許姓船長一路好走。（記者吳正庭攝）

    工作人員在現場灑冥紙，希望往生的許姓船長一路好走。（記者吳正庭攝）

  • 船頭受損的玉豐春號漁船由海巡協助拖帶至料羅港，海巡隊及警方鑑識人員登船採證。（記者吳正庭攝）

    船頭受損的玉豐春號漁船由海巡協助拖帶至料羅港，海巡隊及警方鑑識人員登船採證。（記者吳正庭攝）

  • 金門海巡人員發現許姓船長陳屍在後甲板的活水艙。（記者吳正庭攝）

    金門海巡人員發現許姓船長陳屍在後甲板的活水艙。（記者吳正庭攝）

  • 金門海巡及工作人員協助將許姓船長大體移上岸際。（記者吳正庭攝）

    金門海巡及工作人員協助將許姓船長大體移上岸際。（記者吳正庭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失聯 玉豐春漁船 船長
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：澎籍失聯「玉豐春」漁船尋獲 船長陳屍活水艙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.