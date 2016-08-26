澎籍失聯「玉豐春」漁船尋獲 船長陳屍活水艙
2016-08-26 14:34
〔記者吳正庭／金門報導〕金門海巡隊今天將發生碰撞後失聯的澎湖籍漁船「玉豐春」號接駁至金門料羅港，並將陳屍於活水艙內的許姓船長送往殯儀館，報請檢察官相驗。
金門海巡隊今天淩晨零時許接獲通報，指「玉豐春」號漁船，疑似在澎湖與金門交界海域間漂流，海巡隊隨即派出3573艇前往支援、搜救。
金門海巡隊組主任沈明豪指出，3573艇凌晨三時二十八分抵達通報海域，確認該船就是二十三日與另一艘漁船在七美西南三浬碰撞後失去聯繫的玉豐春號，隨即登船搜救，並在後甲板活水艙內，發現已無生命跡象的許姓船長。
「玉」船由船長家屬委託的「振瑞發」漁船到場拖帶，海巡艇從旁戒護，依澎湖地檢署指示就近處理的原則，一路返回金門，上午十時二十分駛入料羅港，「玉」船船頭受損嚴重，海巡及金門警方均到場蒐證。
金門海巡隊協助將許姓船長，從內部仍有近膝水高的活水艙中移至甲板，再以屍袋、擔架接駁上岸，送往金門殯儀館，等待家屬和檢方進一步相驗。
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