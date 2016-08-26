泰雅族人尋根爬大霸尖山 不慎滑倒送醫

2016-08-26 14:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保七總隊第五大隊獲報，來自新竹縣尖石鄉的泰雅族43歲陳姓男子，與親友一行7人攀爬泰雅族的「聖山」大霸尖山，結束三天之旅下山時不慎滑倒，保七總隊第五大隊觀霧小隊員警即刻救援，將陳男接駁下山送醫治療，這也是大霸尖山二日開放後，第二例滑倒受傷案件。

陳男與族人、親友，於23日申請入山，前往傳統上被視為泰雅族發源地的大霸尖山「尋根」，不料陳男於25日從九九山莊下山時，即將抵達登山口之際不慎滑倒，山友見狀後立刻報案。

五峰消防分隊隊員通報保七總隊第五大隊後，大隊派出觀霧小隊會同雪霸國家公園觀霧管理站人員前往救援，將陳男護送返回觀霧管理站，交由五峰消防分隊人員送往竹東榮民醫院治療。

保七總隊第五大隊表示，大霸尖山登山路線自8月2日開放以來，目前約有340隊1243人，申請前往攀登，但是也發生了2件因滑倒腳部受傷申請救護案件。

保七總隊第五大隊提醒民眾，大霸尖山登山路線較陡，山友攜帶物品時請勿負重過量，以免發生事故受傷。