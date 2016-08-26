高雄送貨員搶女外勞金項鍊 一天內被逮

2016-08-26 14:00

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市大寮區越籍女外勞脖帶金鍊，遭機車搶匪硬拔搶走，警於1天內逮捕嫌犯。

警方表示，吳姓越籍女外勞於24日傍晚6點許，下班後從大明街走回宿舍，突然遇到張嫌（35歲，性騷擾）騎機車從身後搶走金項鍊，嚇到逃回宿舍，請翻譯帶到派出所報案。

林園警分局大寮所所長陳志彥今天表示，根據現場監視畫面鎖定治安過濾人口張嫌，隔天（25日）下午逮捕張嫌到案。張嫌供稱擔任送貨員每月僅賺2萬多元，月底就會缺錢，搶得贓物金項鍊1錢8分重，到銀樓變賣5千590元，還沒花掉就被逮。

吳女得知警方破案，感激地表示金鍊是姐姐購買，雖沒追回，能取回變賣後贓款已是大幸，身在異鄉感受到台灣警察辦案效率。