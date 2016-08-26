酒駕男遇臨檢霸氣丟金鍊 飆血糖吵要找爸

2016-08-26 13:48

［記者黃旭磊／高雄報導］左營區1名酒駕男闖紅燈被逮，竟霸氣地丟金項鍊炫富，酒醒後血糖飆高，嚇到要找爸爸。

左營警文自所所長曾順光中午表示，盧嫌（45歲，傷害及賭博）於21日凌晨3點許，酒後想到理容院按摩抒壓，於孟子路、博愛三路口闖紅燈被攔，盧嫌竟拔脖子金項鍊丟地，霸氣地喊「喜歡就拿去，20多萬而已！」警不理會，測得酒測值0,71依據公共危險罪嫌逮捕。

警方說，盧嫌做完筆錄後自以為可離開，得知要被送到地檢署竟躺在戒護區裝死、說醉話，還要死給員警看，累到沈沈地睡去。

21日清晨6點許，盧嫌酒醒告知警方罹患糖尿病，頻喊「叫我爸爸來，爸爸啊！」打電話叫爸到場，救護人員量測血糖值飆升到400mg/dl，比正常人飯後應低於140mg/dl高三倍，立即將盧嫌送醫、戒護，盧嫌躺病床，堅持不配合到地檢署，警請示檢方裁示仍須隨案移送，22日下午4點許血糖穩定出院，被依據公共危險罪嫌送辦。

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