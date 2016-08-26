擦撞後失蹤...玉豐春漁船尋獲 船長身亡

2016-08-26 13:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月23日澎湖七美發生大船撞小船的意外，遭撞的小船玉豐春號連人帶船失蹤，64小時後，在金門外海發現玉豐春號漁船蹤影，距離澎湖約80海浬，船長許阿件〈58歲〉不幸死亡，已拖回金門料羅港由檢警進行相驗調查。

澎湖海巡隊調查指出，8月23日上午8時40分，接獲第13巡防區通報，「玉豐春CT1-7885」（船長許阿件）漁船家屬報案，稱該船與「年豐富66號CT4-2922」漁船，在七美西南3海浬發生碰撞後失去聯繫。澎湖海巡隊立即調派PP-3539及PP-2001等2艘海巡艇火速前往失聯地點搜尋，並協請漁業電台以群呼方式廣播附近船隻協尋，同時申請直升機前往失聯海域。

25日晚間9時50分在金門南35海浬處，被澎湖外垵籍「聖合發」漁船發現，「玉」船船艙進水，許姓船長倒臥後甲板，由於「玉」船海域距離金門較近，請金門海巡隊派艇前往，經與「聖合發」漁船會合，登上「玉」船查看許姓船長已無生命跡象，由七美籍「振瑞發88號」漁船拖帶「玉」船，今日上午11時抵達金門料羅港。

由於事發當時大船擦撞小船，年豐富66號漁船並未立即通報或停船查看，拖延多時才向七美安檢所報案，延誤搜救時機，導致全案疑點重重，因此海巡隊先報請金門地檢署相驗及採證後，再移至澎湖地檢署偵辦，釐清相關案情及責任歸屬。