笨賊不識貨 15萬真柏盆栽竟用1折賤價出清

2016-08-26 13:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市黃姓男子喜愛園藝造景，但細心照料的真柏盆栽卻被偷走，黃男的友人日前在網路發現有人販售造型雷同的真柏盆栽，經告知黃男後，黃男確認是他被偷的盆栽無誤，報警後，警方循線逮捕鍾姓竊賊，並起獲20多盆盆栽，警方懷疑鍾另涉他案，呼籲家中有失竊盆栽者儘速出面協助警方指認。

警方指出，黃姓男子失竊的3株真柏盆栽，曾參加比賽獲銀牌獎，當時還有樹友出15萬元打算向黃男購買，但黃男認為自已雕琢的樹形意境很高，打算再加以創作後再參加比賽，因此沒有出售給樹友，沒想到竟被小偷偷走，還賤價1折、用1萬5千元出售。

所幸，黃姓男子的朋友在臉書盆栽交流社團「盆栽藝術大賞」瀏灠時，發現一株外形與黃男失竊真柏盆栽雷同的樹木，經通知黃男查看後，黃男根據樹形確認是自己被偷的真柏，因此決定與警方聯手，一起揪出竊賊。

警民循線約出上網販售真柏盆栽的鍾姓男子（36歲）後，確認他就是偷樹的宵小，且警方還在他家搜出20多盆盆栽，且鍾男也無法清楚交代來源為何，警方研判，鍾嫌應是在旗美區一帶隨機偷盆栽販售，呼籲家中若有盆栽失竊者，可向旗山分局偵查隊查詢，協助警方清查及指認。