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北一女學生哭整晚精神不穩 婦稱「已道歉、拒出面」

婦人PO文罵學生，引起反彈。（圖擷取自PTT）

2016-08-26  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕北一女學生讓坐風波越演越烈，有媒體致電給辱罵學生的婦人，她表示，「我已經道歉過了，不想再出面」。

李姓婦人在捷運上怒譙北一女學生未主動讓座，還拍照PO網罵人「作雞」，而引來外界批評，一名被怒罵的北一女學生還傳出壓力太大，在家哭一整晚，家長原本要透過家長會找律師提告，最後決定暫緩提告。

根據《蘋果日報》報導，李婦的糕餅店店門目前放上「外出中」告示，並未開店營業，致電詢問相關問題，僅淡淡說「我已經道歉過了，不想再出面」。

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