劉櫂豪、林靜儀 接民進黨黨務主管

2019-02-11

劉櫂豪任政策會執行長

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨黨務主管大換血，立委劉櫂豪將接任黨中央政策會執行長，立委林靜儀則接任國際事務部主任。

林靜儀掌國際事務部

林靜儀從二○一一年開始參加聯合國「婦女地位委員會」ＣＳＷ非政府組織周邊會議，過程一波三折，她卻越挫越勇。二○一五年因持台灣護照，硬生生被主辦單位擋在門外，二○一八年則順利換證進入官方會議旁聽。林靜儀說，今年她要看能不能換證進入主論壇，至於周邊論壇部分，她已受邀擔任兩場座談講者。

林靜儀去年曾以「台灣」名義參與歐洲永續發展聯盟年會 （European Sustainable Development Network，ESDN），是少數能以台灣名義在國際場合突圍的案例。

林靜儀曾任民進黨婦女部主任，這次回鍋黨中央，她坦言，自己在國際事務上的努力有被主席看見，很意外也很開心。

目前人在國外的劉櫂豪電話受訪時說，卓主席希望立院法案和黨部政策會能夠連結，他會努力擔任立院和黨部間的橋樑。

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