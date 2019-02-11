立委瘋健身╱蘇嘉全練核心 江啟臣愛做蛙操

2019-02-11

記者蘇芳禾、陳昀／專題報導

朝野立委在立法院審查法案、預算挑燈夜戰，下鄉會勘、拜訪選民更是馬不停蹄，為了扮演好國會議員角色，立委各有健身撇步。

六十二歲的立法院長蘇嘉全，年輕時是排球、籃球、足球健將。他受訪時說，自己擔任屏東縣長時常常必須長時間站著備詢，擔任立法院長後，預算協商一坐就是十多個小時，從「天光坐到天黑」，多年累積下來，讓他常常直不起腰。

藍綠女立委 紛紛迷上ＴＲＸ

蘇嘉全說，這一年來他開始請專業教練進行核心訓練，重訓、心肺訓練、臥推、訓練腿部都有，每次練完「都喘得像頭牛」，隔天肌肉也會痠痛，但多年來的腰痠背痛卻不藥而癒，也增加心肺功能，現在「連高爾夫開球都多開二十碼到五十碼」。蘇嘉全也呼籲不常運動的蔡英文總統，「應該找專人進行訓練、多運動」。

有「淡水蔡依林」稱號的民進黨立委呂孫綾這兩年跟著朋友一起練ＴＲＸ（懸吊式阻抗訓練，Total Body Resistance Exercise），在開始運動後，背痛問題大為改善，體態也變好。無獨有偶，國民黨立委李彥秀年前也邀林麗蟬、呂玉玲一起學ＴＲＸ，個子嬌小的李彥秀說，立院常「打打殺殺」，她去年夏天開始學拳擊，最近想透過ＴＲＸ練體能，因應明年選戰，同時邀立院姊妹一起運動。

國民黨立委江啟臣從俗稱「海龍蛙兵」的陸軍兩棲偵察營退伍已廿三年，當年的六塊肌雖然早已「潰散」，但體重始終維持在標準的七十五公斤，原因在於江啟臣每天早、晚都會一邊看電視新聞一邊跑半小時跑步機，睡前還會做「蛙操」，包含仰臥打水、坐立打水與伏地挺身，最近還迷上「高速跳繩」，不只在立院，連出國也不忘在飯店操練。

曾數度攀上主席台的林為洲，強健的「腳力」是靠登山練的。他八年前找幾個朋友自組「登山隊」，每季登一次台灣百岳、每月登一次中級山。他笑說，爬山一走就是七、八個小時，考驗體力、耐力、肌力，在議場難免拉扯推擠，有運動「戰力有差」。

許毓仁 研究室變小型健身房

國民黨立委許毓仁三個月前購置全套的槓鈴臥推器材、啞鈴、腳踏車等，在研究室打造小型健身房，每天自我操練。他笑說，有時行政官員協調預算、法案，他會考他們先練一個關卡，國發會副主委鄭貞茂每次到他研究室，都會自己做幾組重訓。

黃國書靠跑步 半年瘦五公斤

民進黨立委黃國書則是跑步一族，他說，自己熱愛美食，不忌口又常需跑攤，長期下來三酸甘油酯超標，體重也飆升，靠每天跑五千公尺，半年瘦下五公斤，現在跑步已變成樂趣。

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