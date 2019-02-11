冷眼集》一次治理的考驗

2019-02-11

記者鄒景雯／特稿

新春開始上班，蘇內閣即將到立法院面對新會期的考驗，這一任的閣揆，是救援投手也好，是終結者也罷，站在民意的立場，很重要的任務是務必確保政府的治理效能；只要國政的運作有條不紊，政黨必然的競爭，就能維持在健康的軌道上行進，不會成為影響國家競爭力的負面因素。

治理能力的挑戰，來自四面八方，經常時候更是突如其來，例如春節假期中臨時宣布的華航機師罷工，對於新內閣來說，就是一次臨時考。這個情況，與二○一六年新政府上任未久的華航空服員罷工，有異曲同工之處。所幸的是，兩年多前林全內閣所犯的錯誤，也就是對於華航內部情勢掌握的失控，嚴格而言，這次蘇貞昌內閣沒有再重蹈覆轍。

同樣都發生罷工，這次進步何在？關鍵在，上次一談判就妥協，而且要五毛給一塊，政府成了肉腳，被大眾看破手腳；這次的談判，機師職業工會中途毀諾、漫天要價，雖致共識無法達成，但政府卻反而取得主導性，時間的壓力已經回到了罷工的少數人身上，顯示這個政府對於問題的本質有了更深的認識。

稍早，有交通部不具名官員對外放話：華航董事長只聽桃園市長的，不聽交通部長的話；之後，鄭文燦市長隨即公開表態說：如果何煖軒早聽他的建議，罷工一定不會發生。然從最新的這個結果論而言，外界恐怕要直率地評價：好在華航秉於公司發展，誰的話都沒聽。

罷工是一種手段，不是目的；前者著眼的是「勞權」，後者在意的是「勞運」。如是爭取權益，絕對會見好就收；若是以運動為出發，多半會走向極端主義。上週六的六方會談中，內行人一看即知，機師工會全程都在策略運用，先是採取「拖延戰術」，只討論三項程序議題，好不容易進入實質討論，但就所謂五項訴求，在第一項，華航被迫同意針對所謂疲勞航班，八小時航班改三人派遣，十二小時航班四人派遣，機師工會竟不落袋為安，馬上使出「混淆手段」，改口要求執勤時間也要算，因此八小時要降為七小時，隨後即離座走人，證明「疲勞」純是藉口，這個外部工會的運動目的非常強烈。

機師工會擺明是想延長罷工的時間，以為可以挾旅客為肉票，給予華航更大的打擊，殊不知其錯估形勢，今天假期結束、恢復正常上班後，航班需求不再吃緊，華航只須透過聯合班機、安排旅客轉班，甚至旅客也會主動改搭其他公司班機來因應，華航最脆弱的時期已經渡過；至於可能衍生的損失，例如營收的減少，華航的員工難免要承擔，包括罷工的機師在內，至少不出勤就會直接影響收入，因此機師工會已是陷華航機師於不義。

回溯這個過程，首先說明正確認知對手很重要，以華航為例，企業工會的專注點與職業工會一定有所不同，勞工權益才是王道；其次說明治理能力的展示最忌流於民粹，好在蘇內閣有所把持，最終能夠洞悉真相。機師工會的罷工尚未結束，但此後將是工會要面對問題的開始。

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