蘇貞昌決策機制大調整

2019-02-11

〔記者李欣芳／台北報導〕施政要「接地氣」的行政院長蘇貞昌有別於前閣揆賴清德，決策模式有明顯改變。據悉，他不但取消行政院每週一的政務會談，每週四閣揆與民進黨立委的便當會也要取消，改為與民進黨立委不定期小規模深入座談，安排重要政策議題聽取簡報，平日與民進黨團的政策溝通與協調，則由政院副院長陳其邁主責。

取消政院政務會談

蘇貞昌在立法院新會期開議前，要分四批與民進黨立委餐敘溝通，前兩批已進行的餐敘是北部與不分區立委，農曆年後則是中南部及東部立委。蘇揆先前與黨籍立委餐敘溝通，與會者多有所體認，未來要避免踩地雷引爆爭議性議題，或節外生枝另闢新戰場，避免過去一例一休等重大政策爭議讓行政院與黨團疲於奔命，不但行政院要避免主動引爆，民進黨立委也要避免提高度爭議性法案。

為全面了解當前各部會重要政策與爭議點，蘇貞昌以能源政策、環保空污等重要議題，安排相關部會進行簡報，連一月十四日上任後第一週的週末也沒休息。這種以重要議題為主題的簡報，與賴清德聽取各部會的業務簡報做法有所不同。

另外，蘇揆上任後取消行政院政務會談，改為視議題需要，再與政委一對一的對談，而與民進黨立委的便當會也將取消。在農曆春節期間，蘇貞昌除到新北市多個廟宇走春祈福，也在辦公室加班批公文，並持續聽取相關部會的簡報。

蘇揆幕僚表示，取消便當會改為與立委小型座談，更能深入與黨籍立委溝通；至於每週一的行政、立法協調會報，將由副院長陳其邁與黨團總召柯建銘共同主持。蘇揆也取消賴清德任內的加速投資台灣專案會議，改為以水、電等議題的簡報了解「五缺」拚經濟等議題。

改與立委小型座談

決策官員表示，距離明年總統大選只有一年時間，蘇內閣的施政要讓民眾對政府的施政有感，積極解決民怨，才能延續民進黨的中央執政，因此在當前政府各項施政的重要議題未處理完之前，不宜再新闢戰場徒惹爭議。

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