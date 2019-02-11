立院15日開議 各黨團列優先法案》罷工預告期修法 僅國民黨態度保留

2019-02-11

〔記者謝君臨、蘇芳禾／台北報導〕立法院第九屆第七會期十五日開議，將邀請行政院長蘇貞昌報告施政方針並備詢，朝野黨團均將社會高度關注的虐童、酒駕議題列為優先法案；至於因華航罷工再被討論的罷工預告期議題，國民黨團認為應再研議。

蘇揆將報告施政方針

針對新會期優先法案，立院民進黨團幹事長李俊俋表示，將於開議前召開黨團會議決定，目前大方向放在虐童、酒駕、罷工預告期三大議題上，另有公投法、同性婚姻等。國民黨團首席副書記長吳志揚說，初步方向以攸關民生福祉的議題為主，包括虐童、酒駕、食安、毒品氾濫等相關修法案。

時代力量黨團總召徐永明指出，虐童相關法案朝野都有共識，應列為最優先法案儘速處理；至於修訂罷工預告期的討論，可以是立院新會期的第一步。親民黨團總召李鴻鈞說，包括虐童、酒駕、公投法都應優先處理，本次華航罷工影響民眾權益，針對罷工預告期部分，也將納入討論。不過，吳志揚表示，罷工預告期部分，如何顧及勞資與消費者三方權益，需好好研究，應參考世界各國案例，並納入專家學者分析，不應貿然定案。

同婚修法 朝野未有共識

另外，同婚修法將於五月廿四日到期，僅剩三個多月需完成專法立法，時間緊迫，目前朝野及各黨團對立法版本均未有共識。民進黨、國民黨、親民黨傾向開放投票；時力則表示尊重性別團體的意見，力求能夠保障同志的權益。

蘇貞昌也將於十二、十三日與民進黨籍中南部及東部立委餐敘。多名立委指出，最近酒駕、虐童案頻傳，基層也有很多陳情和意見，這些都會跟行政部門反映；近日華航罷工影響乘客旅程，希望能夠預告罷工，讓大家可以調整行程。

一名中南部立委則說，蘇院長以效率、執行力聞名，希望能夠在前瞻和年度預算上，讓人民真正有感，例如加速開闢道路，迅速回應人民需求。

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