呂孫綾 最愛甲車積木 許淑華 藍色小精靈相伴

2019-02-09

記者黃欣柏、謝君臨／專題報導

立委們在國會殿堂上為民喉舌，工作十分忙碌，不少人私底下會靠著收藏特定小物紓壓。例如民進黨立委呂孫綾與鄭運鵬，辦公室內就分別堆滿了積木與動漫模型，堪稱是「立院雙宅」；國民黨立委吳志揚則主攻最愛的棒球，從收藏品裡隨便挑一件，都是球迷眼中的夢幻逸品！

本屆最年輕的立委呂孫綾，私底下難掩七年級女生的氣息，平時最愛蒐集各種微型積木。她說，玩積木除了可以紓壓與訓練組織能力，也是提醒自己做事要像組積木一樣，零件、環節缺一不可。

被問到最珍惜的收藏是哪一組時，呂孫綾沒思考太久就挑出「雲豹甲車」。她解釋，剛進立院時，常被質疑是否能勝任生硬、陽剛的外交及國防委員會，但她認為從年輕女性的軟性角度，反而能提供不一樣的觀點，後來她建議國防部青年日報社推出軍事微型積木以推廣「全民國防」，果然大受好評，「雲豹甲車」就是最早的實驗商品。

鄭運鵬 辦公室藏滿動漫商品

號稱「立院第一宅」的鄭運鵬不但愛看動漫，閒暇時也會自己動手畫漫畫，辦公室座位後方更堆滿一整面牆的動漫周邊商品，收藏品除了鋼彈、超合金凱蒂貓模型等日本動漫衍生產品，也有蝙蝠俠、小丑女等美國ＤＣ漫畫角色模型。鄭運鵬透露，其實是擔心買太多會被太太唸，才乾脆「藏」在辦公室。至於手上最珍貴的收藏，他認為是經典動畫「無敵鐵金剛」與作者永井豪的相關周邊商品。

有別於「飽覽群漫」的鄭運鵬，國民黨立委許淑華只鍾情於比利時經典漫畫「藍色小精靈」，光是玩偶就有超過六百隻。她說，十多年前在台中逢甲商圈逛街時，被藍色小精靈公仔勾起少女時期的回憶，才開始瘋狂蒐集，甚至曾親自從「原產地」比利時帶玩偶回來。

王貞治簽名球 吳志揚得來不易

身兼中華職棒聯盟會長的吳志揚，收藏品當然也離不開棒球，除了王建民的簽名球，特殊收藏品還包括二○一六年中職邀請ＮＢＡ球星林書豪開球時，特別訂製的限定款「棒籃球」等。至於哪件收藏品最珍貴？吳志揚拿出「世界全壘打王」王貞治的簽名手套與簽名球，「這是透過很多管道才找到的！」

在辦公室內擺放三十多頂國軍基地鴨舌帽的民進黨立委王定宇說，帽子是他親自跑了近百個軍事基地所累積下來的「足跡」。其中印象最深刻的，是曾與空軍駐美國路克基地二十一中隊官兵們在四十度的沙漠中喝酒聊天，當時他得知大家想要一台卡拉ＯＫ機，還特別向在美友人募款購贈。

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