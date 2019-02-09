3個太陽 同赴高雄祈福尬場

2019-02-09

〔記者方志賢、黃良傑、羅欣貞、廖雪茹／綜合報導〕國民黨的三個「太陽」，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前立法院長王金平昨都到高雄拜神祈福「尬場」；至於表態參選總統的前新北市長朱立倫則是到新竹縣峨眉鄉採桶柑，希望諸（朱）事大吉（橘）。

朱下鄉採桶柑 盼朱事大橘

昨天是大年初四，馬英九自上午起到左營新莊天后宮等高市五間宮廟發福卡；下午前往屏東縣東港東隆宮參香發福卡，希望福卡能帶給民眾幸運、財富、幸福。

吳敦義昨天則在高雄市跑了高雄關帝廟等七間宮廟祈福，並發送紅包。對於何時表態參選總統？吳表示適當的時機就會決定。至於朱立倫在臉書貼出學打麻將影片，吳敦義說，他沒意見，十幾年前沒有學會打麻將，就不打了，也不知道什麼是「相公」。

對於總統初選問題，吳敦義說過去國民黨不管在野或執政，都在四月啟動登記手續，五、六月中常會通過，並經全國黨代表通過，就是依民調占七十％，黨員投票占卅％進行黨內初選，「一○一年有關總統與立委的選舉規定，就是這樣」。

王金平昨晚在高雄鳳山開漳聖王廟發紅包，對於過年期間藍綠陣營都來高雄發紅包，會不會擔心來搶票？王金平說，高雄跟全台都是OPEN（開放）的，大家到廟拜拜，與信眾結緣，這是好事情，歡迎都來不及，不要去考慮票不票的問題；今年預計發廿萬個紅包，祝福大家闔家美滿。

至於已表態參選總統的朱立倫，昨天一早南下新竹縣峨眉鄉中盛村的朱家果園採桶柑，希望大家支持台灣在地的優質農產品。面對總統大選，他也建議國民黨盡快確定適合人選，才能儘早啟動輔選。

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