立委︰美重申友台訊息 遏止中國擴張

2019-02-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福昨強調，美國會持續執行「台灣關係法」，對台軍售。民進黨立委王定宇昨受訪表示，美國不斷重申這個訊息，就是要遏止中共在印太地區過度擴張和對台灣的侵略行為；民進黨立委趙天麟認為，這是美方強硬回應中方片面改變台海現狀。

王定宇指出，薛瑞福年前就曾在日本媒體提到「中國的超高音速武器是新威脅」、「台灣人民應該對自己的未來有發言權」，兩次發言都提到台灣關係法，及美國應根據該法為台灣提供安全協助。他認為，美國國防部門比較不會做一些陳腔濫調的發言，通常都會是態度的展現和一種訊號，情報和國安單位應該要注意，美國政府不斷釋出這樣的訊息，是否看到危機。

趙天麟表示，今年是台灣關係法立法四十週年，薛瑞福的談話是強硬回應中國片面改變台海現狀，另一方面美國則用法律位階來回應中方近年來的文攻武嚇和挑釁行為。

淡江大學戰略研究所助理教授黃介正受訪指出，薛瑞福的談話點出台灣關係法為何可以持續四十年，就是因為可收緊也可放寬。近年來美國的友台立法較多，反映兩個事實，第一，認同台灣民主發展，表達對台支持力道；第二個層面則是美國對於中國的迅速崛起產生高度警覺，希望可以加強跟台灣與其他盟國的關係，共同面對中國的軍事和經濟崛起。

政大國關中心研究員嚴震生表示，美國現在的反中情緒高，無論是白宮或參眾兩院都有這樣的狀況。他說，美國長期對中國在南海的作為很不滿，也不認為中國是亞太地區status quo（現狀）的力量，台灣做為第一島鏈國家，有其戰略高度。中國軍機、軍艦繞台不斷，台灣若有多點國防預算，有反制能力，對中國能有一定嚇阻作用。

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