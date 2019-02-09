薛瑞福︰美看見中國野心 會續對台軍售

2019-02-09

〔記者蘇芳禾／綜合報導〕中國解放軍在農曆年前動作頻頻，一月底更是軍機、軍艦同步現身我國外圍海、空域，美國國防部亞太助理部長薛瑞福於美東時間七日在一場智庫活動中表示，美國也看到了中國的對台野心，美國會持續執行「台灣關係法」，進行對台軍售。

外交部昨對此表示，在「台灣關係法」立法四十週年之際，美國防部資深官員重申美國將會持續依據該法執行對台軍售，以協助台灣加強嚇阻中國的能力，捍衛台灣珍貴的民主自由，彰顯美方對我安全一貫且堅定的承諾，特別具有意義。我方將持續與美方維持緊密合作，共同維護印太區域的和平穩定秩序。

智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）七日舉行「中國擴張的戰略野心」，一向不吝為台發言的薛瑞福（Randall Schriver）在會中闡述美國視中國為戰略競爭對手，延續五角大廈去年在「國防戰略報告」中的觀點與論述。

薛瑞福也提到前國防部長馬提斯當時說法指出，這並非美國的選擇，「而是中國自身作為，讓美國必須改變心態與戰略。」

薛瑞福並細數從南海、東海到台海，美國都看到中國的野心，試圖改寫國際秩序，中國還試圖輸出國營企業主導的商業模式，因此美國必須持續在區域投射自身的實力。

媒體問到面對中國崛起及解放軍現代化的發展，美國在對台軍售上有什麼樣的改變才足以應對？薛瑞福再度提到台灣關係法。他說，四十年前，當中國還深陷文化大革命、解放軍也還未壯大時，台灣關係法就很有先見之明，在對台軍售上有讓美國很有彈性、授予支持台灣自主防衛武器的天才設計。

美支持台灣捍衛民主和自由

薛瑞福指出，美國對中國要有不同的心態與戰略應對，但在對台政策上不需有任何改變。他說，美國支持台灣想要維持自己的民主體制及自由的目標，台灣也已有所行動，例如國防預算占國內生產毛額（GDP）的比例上有所提升，這令人鼓舞，而在提供武器上，美國是台灣的夥伴，但這也必須持續的努力，才能捍衛台灣的自由民主。

他表示，美國看到北京不斷增長的侵略性野心，試圖追求所謂的「統一」，包括孤立台灣，奪走台灣的邦交國，藉由很多軍事上的動作施壓台灣，美國希望台灣人民能維持台灣自己的未來，美國會持續執行台灣關係法。

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