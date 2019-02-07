觀禮川普國情咨文演說 李明哲妻︰生而自由不容易

2019-02-07

〔記者楊淳卉／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜，日前再赴美尋求國際援助，並獲邀出席觀禮美東五日美國總統川普的國情咨文演說。李凈瑜感謝美國總統及國會，也感謝台灣政府從李明哲受難以來的關切與贊助，強調這種溫暖讓她倍增力量和信心，台灣人民有個自己的國家是絕對珍貴的。

李凈瑜聲明表示，她不只是一個丈夫被中國囚禁的台灣妻子，她也是一個多年來備受中國威脅以武力征服的台灣人之一。川普總統提到美國價值，是生而自由，保持自由，把整個國家存在的核心意義定位在讓人民有這樣的信念。這讓她特別的感傷，生而自由並不容易，保持自由更是艱難。

中國人權持續惡化，除國際間關切外，中國內部關注中國人權的相關行動也持續進行。在中國「七○九案」被捕律師家屬李文足、王峭嶺、原珊珊等人於除夕一同前往看守所，探望遭「顛覆國家政權罪」被判刑四年半的律師王全璋。相關律師、家屬大年初一透過媒體訪問齊發聲，希望能早日一家團聚。

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